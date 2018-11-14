ГПУ сообщила о подозрении экс-главе ГАСК Киева из-за "вертолетной площадки Януковича"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

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"В результате противоправных действий чиновника, который действовал в интересах лиц из ближайшего окружения президента-беглеца, которые выразились в непринятии мер по остановке самовольного строительства на Парковой дороге в Киеве, незаконной выдаче разрешительных документов на выполнение подготовительных и строительных работ ООО "Амадеус Ко", привели к частичному уничтожению памятников культуры и памятников археологии национального значения, в результате чего территориальной общине города Киева причинен ущерб на общую сумму более 190 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - написала она.