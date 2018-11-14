Европарламентарии осудили "выборы" на оккупированной территории Украины

Группа евродепутатов обнародовала заявление, в котором они осуждают проведение незаконных "выборов" на оккупированных территориях Украины как нарушение международного законодательства и суверенитета Украины. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське телебачення".

Официальное заявление подписали председатель парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ Ребекка Хармс, председатель Комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макаллистер, глава делегации в парламентском комитете ассоциации между Украиной и ЕС Дариуш Розати и докладчик Европарламента по украинским вопросам Михаэль Галер.

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"Эти выборы нарушают международное право, подрывают обязательства, которые продиктованы Минскими договоренностями и нарушают законодательство и суверенитет Украины", – заявили европарламентарии.

Они отметили, что выполнение Минских договоренностей всеми сторонами остается ключевым для политического урегулирования конфликта. Евродепутаты призвали Российскую Федерацию и боевиков, которых она поддерживает, выполнять свои обязательства.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

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