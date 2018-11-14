Есть угроза невыполнения госбюджета в 2018 году, - глава Счетной палаты Пацкан

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Счетной палаты Валерий Пацкан сказал журналистам после заседания правительства.

"Я понимаю, что правительство будет делать все, чтобы за последние месяцы наполнить бюджет. Но есть моменты, по которым мы недофинансируем этот год. Сейчас идет подготовка бюджета на 2019 год. Пытаются сбалансировать все статьи", - сказал он.

Среди моментов, которые привели к уменьшению поступлений в бюджет он назвал увеличение выплаты по внешнем долгам и недополучение от приватизации.

Также Пацкан подчеркнул, что уменьшился поток иностранных инвестиций. При этом, по его словам, нет риска невыполнения социальных программ.

"Правительство ставит целью перед собой по защищенным статьям максимально сбалансировать задолженности. На следующий год есть прогнозы по увеличению социальных выплат и заработных плат", - заявил он.

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