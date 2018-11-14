США и Еврокомиссия серьезно обсуждают санкции против портов РФ в Азовском море, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Россия специально дестабилизирует Азовский регион. Их цель - сделать все возможное, чтобы люди потеряли свои рабочие места, чтобы был социально-экономический перелом и люди протестовали, требуя лучших условий труда. Я благодарен и США, и Еврокомиссии, которые выступили с четкими заявлениями – это продолжение гибридной войны. Сейчас серьезно обсуждаются санкции в отношении российских портов в Азовском море, и я надеюсь, что также будет в Черноморском регионе. Это будет ощутимо экономически", - сказал министр.

Омелян отметил, что задержание российской стороной кораблей, которые следуют в украинские порты в Азовском море, продолжается.

"Они задействуют все свои военные силы, чтобы остановить хоть на время гражданские корабли, которые следуют в наши порты. Логика очень проста – они повышают цену логистики. Ведь, простой одного судна – это 15-50 тысяч долларов в сутки. Мы имеем ситуацию со многими европейскими компаниями, которые получают продукцию с наших портов. Это способствовало тому, чтобы донести нашу позицию Еврокомиссии. Они поняли, что за счет российской блокады европейские налогоплательщики платят больше за украинские товары. Поэтому они начали говорить уже совсем по-другому", - сказал он.

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Также, Омелян сообщил, что в данный момент потери от российской блокады составляют около 1 миллиарда гривен.

При этом министр отметил, что восстановить грузопотоки в порты Украины в Азовском море удастся в следующем году.

"Я надеюсь, что после окончания этой ситуации мы сможем восстановить грузопотоки, и грузооборот будет восстановлен в портах Мариуполя и Бердянска. Я думаю, это будет в следующем году", - сказал Омелян.

Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.