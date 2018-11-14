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14.11.18 15:09

Скандал с ирпенской школой: судья тайно отменила арест участка

В Ирпене под Киевом продолжается противостояние жителей и власти, которая пытается легализовать строительство жилого комплекса на участке, который был ранее арестован как объект по уголовному делу.

Как отмечается, ранее сама же власть обещала построить там необходимую городу школу. Но накануне активисты обнаружили, что суд, несмотря на давление общественности, тайно снял с участка арест.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в сюжете "Подробностей".

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Активисты требовали у властей остановить незаконное строительство жилого комплекса на пойме реки Ирпень и возвести обещанную еще летом школу. "На сегодняшний день две тысячи детей переполняют школы – то есть"сидят на головах" друг друга, им просто не хватает мест. А в садик в этом году не попало 1985 детей", - отметила Мариэль Славская, общественная активистка, жительница Ирпеня.

Впоследствии оказалось: в Генплане школа на этом участке вообще не предусматривалась, только жилой квартал. Как объясняют в мэрии – построить школу вроде просто пообещал застройщик. "Был разработан план застройки земельного участка. Будет размещаться средняя общеобразовательная школа. Закладка фундамента планируется в 1-м полугодии 2019", - заявляет Михаил Сапон, начальник отдела архитектуры и градостроительства Ирпенского горсовета.

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Ни в Киевской обладминистрации, ни в мэрии документов на школу нет. Правозащитники уверены – строить школу здесь никто не будет. "Согласно экспертизе, это потенциальная зона подтопления. Не нужно быть строителем, чтобы понимать – постоянные подтопления рано или поздно уничтожат фундамент, какой бы фундамент там они не делали. Пострадают люди", - убежден правозащитник Сергей Гапон.

Еще с прошлого года эта земля – предмет уголовного дела. Прокуратура подозревает местных чиновников в незаконной смене назначения участка под застройку. В начале года Ирпенский городской суд наложил на землю арест, и строительство власть не остановила.

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Накануне рассмотрение уголовного дела должны были продолжить. Судья по делу – Наталья Карабаза внезапно ушла в отпуск. А ее другая коллега – Оксана Пархоменко – накануне арест земли вообще отменила. "Эта судья уже стала известной в Приирпенье благодаря тому, что весной текущего года ею снимался арест с так называемого "участка ГСО" - как следствие произошло активное противостояние между активистами и титушками", - отметил правозащитник Гапон.

Активисты уже готовят на решение судьи Пархоменко апелляцию. Арест земли требуют немедленно вернуть. Ведь иначе застройщики смогут застроить всю пойму реки, и новые многоквартирные дома могут угрожать городу экологической катастрофой. Уже в ближайшие вместе местные жители обещают очередные масштабные акции протеста.

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