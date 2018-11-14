Россияне вообще не поедут в Давос, если туда не пустят находящихся под санкциями олигархов, - Медведев

Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если организаторы не изменят его условия по отношению к российским бизнесменам, находящимся под санкциями. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, если решение организаторов не приглашать на мероприятие бизнесменов Олега Дерипаску, Андрея Костина и Виктора Вексельберга останется в силе, никто из представителей государственных предприятий и частных компаний РФ "туда не поедет".

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Медведев отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Швейцарской Конфедерации и тот пообещал "навести справки".

Напомним, 6 ноября Financial Times со ссылкой на два информированных источника написал, что организаторы форума в Давосе сообщили российским бизнесменам Дерипаске, Вексельбергу и Костину, что не ждут их на форуме.

Трое российских предпринимателей ранее ездили в Давос. Дерипаска устраивал там приемы, ставшие престижными, напоминает издание. Оно также отмечает, что у Вексельберга есть значительные деловые интересы в Швейцарии.

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Костин, Дерипаска и Вексельберг 6 апреля попали под санкции, которые США ввели в отношении 26 человек и 15 компаний. Вашингтон связал эти меры с действиями России в Украине и в Сирии, а также с обвинениями в организации кибератак и с попытками "подорвать западную демократию". Попавшие в санкционный список бизнесмены обвиняются в финансовой поддержке такой политики российского государства.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе ​с 22 по 25 января 2019.