Задача предоставленных Портновым адвокатов Химикуса не помочь, а отправить его в тюрьму, - Пашинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, члена фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского.

"Дело Химикуса давно превратилось в фарс и черную пиар-кампанию. Задача адвокатов Химикуса, которых ему любезно предоставил Портнов, не помочь ему, а использовать, отправить в тюрьму и сделать из Химикуса очередную "жертву". Точку в этом деле должен поставить суд", - написал он.

Пашинский также приводит пост своего адвоката Игоря Негиевича, который написал следующее:

"Сегодня много важных СМИ со ссылкой на адвоката господина Химикуса - Марину Паринову, распространили новость про сообщение полицией о подозрении Химикусу.

Я тоже узнал об этом из СМИ и, как адвокат Сергея Пашинского, хочу добавить к новостям несколько важных деталей дела.

Первое.

Суд отказался признать Химикуса пострадавшим.

Правоохранительными органами по результатам расследования всех событий известного инцидента составлен протокол об административном правонарушении в отношении господина Химикуса, и направлен в суд. Суд, рассмотрев дело, не согласился с квалификацией действий Химикуса как административного правонарушения и фактически обязал следователей открыть и расследовать уголовное производство в отношении него. Такое решение суда адвокатом Химикуса обжаловано не было!!!

Второе.

Во исполнение решения суда правоохранительными органами внесены сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР и проведен ряд следственных действий с участием как моего подзащитного, так и Химикуса.

И только после этого ему было вручено извещение о подозрении".

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Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.



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Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.



В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.



Уголовные производства по инциденту расследует Генеральная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.



"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.



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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

1 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины закрыло дело против народного депутата Сергея Пашинского. По мнению правоохранителей Пашинский законно применил оружие.