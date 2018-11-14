Комитет министров Совета Европы не признал "выборы" на оккупированном Донбассе, - Кулеба

Об этом сообщил представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.



"По поручению президента Петра Порошенко мы инициировали и сегодня провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России", - написал он.

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Напомним, оккупанты организовали "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.