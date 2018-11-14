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14.11.18 16:08

МИД предупреждает украинцев об опасности пребывания в отдельных городах Израиля ввиду обострения конфликта с палестинцами

Украинская консульская служба из-за военного обострения на отдельных территориях Израиля рекомендует воздержаться от их посещения всем гражданам.

МИД предупреждает украинцев об опасности пребывания в отдельных городах Израиля ввиду обострения конфликта с палестинцами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины 14 ноября.

"В связи с обострением израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля (г.Сдерот, г.Нетивот) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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В консульский службе также рекомендовали, в случае объявления воздушной тревоги, гражданам Украины, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, безотлагательно укрыться в бомбоубежище.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль по телефону "горячей линии": + 972 546-676-782, e-mail emb_il@mfa.gov.ua , или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua", - сообщили в пресс-службе.

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