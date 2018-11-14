Кабмин запретил отключать теплоснабжающие предприятия от газа и электричества в отопительный период, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил на своей странице в Facebook.

"На Кабмине приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа теплопоставщикам на время отопительного сезона. Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить население зимой теплом", - написал Зубко.

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Кроме того, по его словам, члены правительства приняли решение поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей с НАК "Нафтогаз Украины" за природный газ.

"Для предприятий ТКЭ в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, для ТЭЦ - 60% (на сегодня он составлял 90%)", - написал вице-премьер.

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