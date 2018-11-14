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14.11.18 16:26

Нацсовет ТРВ оштрафовал двух провайдеров за ретрансляцию российского ТВ

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал двух украинских провайдеров из Константиновки Донецкой области за ретрансляцию российского телевидения.

Нацсовет ТРВ оштрафовал двух провайдеров за ретрансляцию российского ТВ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в Фейсбуке.

"Провайдеры в своих кабельных сетях ретранслировали иностранные телеканалы, в частности государства-агрессора, которые не были разрешены к ретрансляции на территории Украины или были ограничены к ретрансляции решениями Национального совета. Согласно требованиям закона, сумма штрафов составила 25% от суммы лицензионного сбора", – написал он.

Отмечается, что, таким образом, каждый из провайдеров заплатит в государственный бюджет по 11 506,25 грн.

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