ДТЭК собирается судиться с Россией за активы, оставшиеся в оккупированном Крыму, - глава компании Тимченко

Компания ДТЭК, принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, планирует подать иск против России в Гаагский арбитраж. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" рассказал глава компании Максим Тимченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Цель иска – отсудить "сотни миллионов долларов", утраченных в результате оккупации Россией Крыма.

"Мы заканчиваем расчет нанесенного нам ущерба, он будет подтвержден аргументами. До завершения всех процедур я не хотел бы называть сумму. Ограничимся тем, что это сотни миллионов долларов", – сказал Тимченко.

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Отметим, что речь идет о "национализации" Россией предприятия "Крымэнерго", принадлежащего ДТЭК.

"Весной-летом 2019 года ожидаем перехода в активную стадию судебного рассмотрения.По нашим оценкам, финальное решение ориентировочно можно ожидать не раньше весны 2020 года", – добавил топ-менеджер.

Кроме этого, Тимченко сообщил, что, по его расчетам, захваченные на оккупированном Донбассе шахты ДТЭК ежемесячно поставляют в Россию около 400-500 тонн угля в месяц.

Ранее Тимченко говорил, что около 2 миллионов тонн угля из оккупированного Донбасса продали в страны ЕС, в частности Польшу.

Компания ДТЭК – одна из крупнейших энергетических корпораций в Восточной Европе. Ей принадлежит 9 из 15 украинских теплоэлектростанций, а также 17 шахт и углеобогатительные комплексы. Компания является фактическим монополистом на рынке генерации тепловой электроэнергии в Украине.

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Накануне Антимонопольный комитет перенес рассмотрение дела о монополизме компании "ДТЭК" на рынке поставок электроэнергии на 20 ноября. Кроме этого, дело готовы рассмотреть без участия истцов.