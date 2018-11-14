Бойко уходит из "Оппозиционного блока"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Я уверен что мы на правильном пути. К нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Сейчас мы проводим переговоры и уже в ближайшее время все узнают об этих организациях. Наша объединенная платформа будет трансформироваться в политическую партию", - сообщил Ю.Бойко.

Как сообщалось, Бойко и Рабинович в пятницу подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя". По словам Рабиновича, она создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться. На мероприятии присутствовали народные депутаты от "Оппоблока" Юрий Павленко, Юрий Мирошниченко, Николай Скорик, Юлия Левочкина, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Василий Нимченко.

Бойко высказал надежду на объединение партий "Оппозиционный блок" и "За життя". В то же время он отметил, что на деятельность фракции в парламенте создание платформы не повлияет.