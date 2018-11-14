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14.11.18 16:51

Определен победитель тендера на строительство Мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве

Победителем тендера на строительство Мемориала Героям Небесной сотни определено ООО "Северо-украинский строительный альянс" с предложением в 143 миллиона 296 тысяч гривен.

пошивайло

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, тендерные торги в системе госзакупок ProZorro состоялись в среду, 14 ноября. Об этом сообщил директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музей Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

"Состоялся тендер. Было четыре участника. Победителем торгов стало ООО "Северо-украинский строительный альянс" с предложением в 143 млн 296 тыс. Сейчас проверяем документы на соответствие тендерным требованиям. Окончательно победитель будет определен в ближайшие дни", - сказал он.

По словам Пошивайло, следующим в тендере после победителя идет ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительная производственная мастерская "Украина-реставрация" с предложением в 148 млн 808 тыс. грн.

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В соответствии с проектно-сметной документацией, начальная стоимость работ по строительству Мемориала Героям Небесной сотни была оценена в 154 млн грн. Вместе с тем в ходе тендера выбрали предприятие, которое согласилось возвести Мемориал по самой низкой цене. Согласно условиям договора, Мемориал должен быть построен в течение 9 месяцев с момента победы в тендере.

По словам Пошивайло, сейчас строительство невозможно, так как участок по улице Институтской в Киеве, где должен быть возведен Мемориал, арестован Печерским райсудом столицы по ходатайству Генпрокуратуры до момента завершения следственных экспериментов.

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