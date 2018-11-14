Нацсовет ТРВ проверит пять телеканалов, один из них из-за смены развлекательного формата на информационный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Прямому" сообщил глава Нацсовета Юрий Артеменко.

"Сегодня, кажется, пяти каналам было объявлено о проверке. Я не помню всех. Точно каналу СТБ, из крупных вещателей. Каналу "Хоккей". Каналу NewsOne, новосозданному каналу "НАШ", который сейчас транслируется под логотипом "Макси -ТВ". Во-первых, по мнению наших специалистов канал "Макси-ТВ" нарушил программную концепцию без разрешения Нацсовета. Они подавали заявку, как развлекательный, они должны были показывать фильмы, на самом деле они перешли на информационный формат, то есть информация, новости, дискуссии , не предупредив об этом Нацсовет, что является нарушением законодательства. Во-вторых, у них появился логотип "НАШ": "Макси-ТВ скоро НАШ". То есть, можно конечно это трактовать, как анонс, а можно трактовать как нарушение надписи логотипа - проверка покажет", - заявил Артеменко.

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Также, проведя мониторинг 2 ноября, Нацсовет зафиксировал отсутствие в тот день в эфирном времени информации о Дне памяти Батуринской трагедии во временном промежутке с 00.00 до 06.21. Это является признаком нарушения Правил ведения вещания на теле - и радиоканалах в дни траура (скорби) и закона "О телевидении и радиовещании". Нацсовет решил назначить внеплановую выездную проверку деятельности общества с ограниченной ответственностью "Телеканал СТБ".

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