"Холод, протекающие потолки и насекомые", - фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Мамутова поместили в спецблок Ростовского СИЗО

Об этом сообщил корреспондент русской службы Радио Свобода Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.

"Энвер Мамутов. Фигурант дела Хизб ут-Тахрир (Бахчисарайская группа) Энвер Мамутов помещен в спецблок Ростовского СИЗО, где невыносимые условия: холод, протекающие потолки, насекомые. Мамутов обратился к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с жалобой на условия пребывания в спецблоке. Адвокат Эмиль Курбединов также намерен подать жалобу на условия содержания своего подзащитного. Адвокат намерен обратиться в СИЗО с требованием разъяснить, на каком основании Мамутову ухудшили условия содержания, а также заявить протест в надзорные органы", - рассказал журналист.

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12 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены якобы в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической. В этом году фигурантов дела этапировали из оккупированного Крыма в соседнюю Россию. Их дело рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими". Защитники арестованных и "осужденных" по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.