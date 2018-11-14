Сотрудник Госаудитслужбы задержан на Сумщине при получении 5,5 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства госслужащим 3 тыс. грн и талонов на 80 л от директора одного из предприятий области после проведения ревизии за невключение в справку сведений о якобы выявленных нарушениях.

Во вторник, 13 ноября, правоохранители также задокументировали факт получения аудитором 5 500 грн от руководителя предприятия.

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Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении служащему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.