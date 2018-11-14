"Требуем безотлагательного принятия мер с целью предотвращения роста импорта металлопродукции из Китая, Турции и РФ", - Галасюк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", кроме того, народные депутаты настаивают на введении предупредительных мер защиты украинской металлургии от хищнического импорта из Китая, Турции, России и других стран.

Об этом Галасюк сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Закрытие крупнейших мировых рынков и обострение борьбы за существующие рынки сбыта металлопродукции - реальная угроза украинской промышленности и экономике", - пояснил нардеп. По его словам, импорт черных металлов в Украине уже вырос на 25%, поэтому и сотни тысяч рабочих мест в ГМК и смежных отраслях под ударом.

Председатель РПЛ Олег Ляшко заявил, что не собирается спокойно наблюдать как украинская металлургия не только теряет внешние рынки, но и вытесняется с внутреннего рынка из-за неуклюжей политики власти. "Государство должно заботиться о собственных производителях и гражданах, а не сдавать национальные интересы и прогибаться под сильных мира сего!" - отметил Ляшко в ходе визита в Запорожье.

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"Требуем безотлагательного принятия мер с целью предотвращения роста импорта металлопродукции из Китая, Турции, Российской Федерации и других стран мира, которые яростно борются за новые рынки сбыта своей продукции. Актуально также лоббирование доступа украинской металлопродукции на внешние рынки, в том числе, через экспортно-кредитное агентство, - отметил Галасюк, подчеркивая, что США, Канада, ЕС, Китай, ЕврАзЭС, Турция, отдельные страны Африки и другие активно защищают внутренний рынок металлопродукции от импорта, повышая ввозные пошлины на 25% и выше. - Правительства крупнейших экономик мира принимают все возможные и невозможные меры для защиты собственных производителей металла и металлопродукции".

Напомним, ранее Радикальная партия добилась повышения экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро, а затем до 42 евро за тонну, что позволило ликвидировать критический дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке и обеспечило бесперебойную деятельность отечественных металлургических предприятий. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год.

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