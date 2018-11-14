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14.11.18 17:19

"Требуем безотлагательного принятия мер с целью предотвращения роста импорта металлопродукции из Китая, Турции и РФ", - Галасюк

Заместитель председателя Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ) по экономической политике, председатель Комитета промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, что Радикальная партия требует от Кабинета Министров Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины немедленного проведения спецрасследования по факту беспрецедентного 25-процентного роста в этом году импорта в Украину черных металлов и изделий из них.

металлургия

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", кроме того, народные депутаты настаивают на введении предупредительных мер защиты украинской металлургии от хищнического импорта из Китая, Турции, России и других стран.

Об этом Галасюк сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Закрытие крупнейших мировых рынков и обострение борьбы за существующие рынки сбыта металлопродукции - реальная угроза украинской промышленности и экономике", - пояснил нардеп. По его словам, импорт черных металлов в Украине уже вырос на 25%, поэтому и сотни тысяч рабочих мест в ГМК и смежных отраслях под ударом.

Председатель РПЛ Олег Ляшко заявил, что не собирается спокойно наблюдать как украинская металлургия не только теряет внешние рынки, но и вытесняется с внутреннего рынка из-за неуклюжей политики власти. "Государство должно заботиться о собственных производителях и гражданах, а не сдавать национальные интересы и прогибаться под сильных мира сего!" - отметил Ляшко в ходе визита в Запорожье.

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"Требуем безотлагательного принятия мер с целью предотвращения роста импорта металлопродукции из Китая, Турции, Российской Федерации и других стран мира, которые яростно борются за новые рынки сбыта своей продукции. Актуально также лоббирование доступа украинской металлопродукции на внешние рынки, в том числе, через экспортно-кредитное агентство, - отметил Галасюк, подчеркивая, что США, Канада, ЕС, Китай, ЕврАзЭС, Турция, отдельные страны Африки и другие активно защищают внутренний рынок металлопродукции от импорта, повышая ввозные пошлины на 25% и выше. - Правительства крупнейших экономик мира принимают все возможные и невозможные меры для защиты собственных производителей металла и металлопродукции".

Напомним, ранее Радикальная партия добилась повышения экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро, а затем до 42 евро за тонну, что позволило ликвидировать критический дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке и обеспечило бесперебойную деятельность отечественных металлургических предприятий. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год.

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