Гройсман назвал основные приоритеты правительства на 2019 год

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с экспертами Национального демократического института (США), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Перед нами стоят важные задачи. Главное - обеспечить стабильность. У нас сверхсерьезные экономические и финансовые вызовы, но мы делаем много, чтобы обеспечить рост, - сказал Гройсман. - Вторая задача - не остановить реформы. И третье - обеспечить все, что зависит от правительства, для проведения демократических и прозрачных выборов".

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Представители НДИ отметили, что необратимость реформ - важна, особенно в контексте улучшения делового климата, продолжение децентрализации, которая уже "демонстрирует значительный прогресс".

Эксперты НДИ приехали в Украину с целью оценки ситуации в государстве и настроений общества в контексте предстоящих выборов президента и парламента.

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