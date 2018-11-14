Основателями российского "представительства Крыма в ЕС" оказались нацист и взяточник, - The Insider. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 ноября сообщила российская пропагандистская газета "Известия" со ссылкой на так называемого сопредседателя "V Ялтинского международного экономического форума" Андрея Назарова.

"Сейчас рабочая группа из европейских политиков, экспертов и общественных деятелей прорабатывает организационные вопросы. Само представительство будет открыто в первой половине 2019 года в Брюсселе. Учитывая настроения, которые наблюдались последнее время в ряде европейских стран, открытие представительства Республики Крым имеет важное значение не только для полуострова, но и для России в целом. Важно отметить, что организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС. Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе", – заявил Назаров.

По его словам, "инициативу уже поддержали действующие европейские политики, а это еще раз свидетельствует о постепенном изменении настроений в Европе по вопросу статуса Крыма".

Впрочем, желание зарегистрироваться в качестве лоббиста на территории ЕС может объясняться совсем другими причинами, пишет The Insider Russia. Сейчас, по бельгийскому законодательству, организациям не обязательно вносить себя в специальный реестр, чтобы продвигать свои интересы. Но все может измениться: в июле Палата представителей проголосовала за обязательную регистрацию всех, кто пытается повлиять на принятие решений в стране. Учитывая, что Москва активно ищет сторонников по вопросу Крыма в Европе, она уже занимается лоббизмом, но только неофициально, как это сейчас позволяет местное законодательство. Однако если новые требования вступят в силу, что может случиться уже после выборов в парламент в следующем году, Бельгия присоединится к Литве, Польше, Словении, Нидерландам, Австрии, Ирландии, Великобритании и Франции, которые уже наказывают тех, кто не признал себя лоббистом.

Теоретически зарегистрироваться в реестре может любая организация. Однако "лоббировать интересы Крыма на законных основаниях" вряд ли получится: напомним, что в июне Евросоюз продлил на год санкции в ответ на оккупация полуострова Россией. Европейским компаниям запрещено как-либо сотрудничать с любой крымской организацией. Но даже если "представительство Крыма" юридически не будет связано с полуостровом, не очень понятно, какие интересы оно будет продвигать, учитывая, что любая торговля, инвестиции и туризм, связанные с Крымом, для европейцев незаконны.

Не менее интересно посмотреть, какие "действующие европейские политики" поддержали открытие "посольства Крыма" в Евросоюзе. "Известия" цитируют лидера партии "Фламандский интерес" Филипа Девинтера и бывшего австрийского сенатора Австрии Герхарда Дёрфлера.

Девинтер – действующий депутат бельгийского федерального парламента. Впрочем, его партия на последних выборах получила там всего три места, что неудивительно: это ультраправая популистская организация, которая в 2004 году даже была ликвидирована после судебного разбирательства по обвинению в расизме, но продолжила существовать под новым именем. В 1988 году Девинтер вместе с членами своей партии посетил немецкое военное кладбище в Ломмеле, где похоронены солдаты Вермахта, чтобы "почтить память" фламандцев, которые сражались на стороне нацистской Германии во Второй Мировой войне. В 1990—2000-х годах он не скрывал, что дружит с нацистами (один из основателей его партии, покойный Берт Эрикссон – неонацист) и посещал собрания сторонников СС. При этом сам он в интервью всегда говорил, что не является антисемитом. Зато он называет иммиграцию мусульман "исламским вторжением в Европу", выступает против строительства мечетей и заявляет, что "Коран – это корень зла", а "исламофобия – долг каждого человека" (и при этом парадоксальным образом отвергает обвинения в исламофобии).

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По данным Het Laatste Nieuws, служба госбезопасности Бельгии также подозревает Девинтера в шпионаже в пользу Китая. Расследование ведет федеральная прокуратура.

Другой "сторонник Крыма", бывший депутат Федерального совета Австрии Герхард Дёрфлер тоже становился фигурантом расистского скандала, когда неудачно пошутил о "ниггерах" на телешоу в 2009 году. Однако знаменит он не этим. В 2017 году политик был приговорен условно к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в €15 тыс. по обвинению в присвоении бюджетных средств. Весной 2018 года Верховный суд страны подтвердил этот приговор. Кроме того, против Дёрфлера все еще открыто другое дело о махинациях при заключении строительных контрактов. "Известия" назвали его "почетным австрийским сенатором".