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14.11.18 21:55

В ВСУ - "нулевая толерантность" к рукоприкладству, - командующий ООС Наев

Из-за сильной нагрузки у военнослужащих иногда случаются срывы, признал генерал-лейтенант.

йованович,наев

В вооруженных силах Украины должна быть нулевая толерантность к рукоприкладству. Об этом командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью агентству "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

" Есть такое выражение – нулевая толерантность. Это означает, что ни при каких условиях и обстоятельствах такие случаи насилия не могут оправдываться или замалчиваться", – сказал Наев.

При этом командующий ООС признал, что подобные случаи в ВСУ случаются.

"Стоит учитывать, что военнослужащие часто находятся под дополнительной психологической и физической нагрузкой. Иногда случаются психологические срывы... Каждый случай, каждое сообщение о недостойном поведении должны тщательно расследоваться и получить правовую оценку, независимо от имен, предыдущих заслуг или воинского звания", – сказал он.

"В Объединенных силах относительно этого существует очень простое правило. Нулевая толерантность. Мы воюем с врагом, а не друг с другом", – подытожил Наев.

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