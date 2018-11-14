Цензор.НЕТ

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14.11.18 18:33

По состоянию на 18:00 в Киеве произошло 498 ДТП, - Нацполиция

Национальная полиция Украины обнародовала информацию о том, что по состоянию на 18 часов по спецлинии 102 поступило 498 обращения о ДТП в Киеве.

По состоянию на 18:00 в Киеве произошло 498 ДТП, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке столичных полицейских. 

В сообщении отмечается: "Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения!

Учитывая погодные условия и дорожную обстановку, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния.

Напоминаем водителям, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив Европротокол.

Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью Европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульних.

Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы "Электронный европротокол" по ссылке.

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