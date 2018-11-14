Уже 35 стран присоединились к соавторству специальной резолюции ООН по оккупированному Крыму, - Джапарова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказала первый заместитель министра информационной политики, член украинской делегации в ООН Эмине Джапарова.

"Что касается этой третьей резолюции (относительно оккупированного Крыма - ред.), которая 15 ноября будет в третьем комитете, а затем в декабре в Генеральной ассамблее ООН. Она фактически опирается на обвиняемую часть, где РФ вновь называется оккупантом и страной-агрессором", - рассказала Джапарова.

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Она отметила, что это впервые в истории ООН, когда страна, постоянный член Совета безопасности ООН, в резолюциях определяется страной - оккупантом и агрессором.

"Подобного не было ни разу до сих пор, даже после войны в Грузии. И фактически она также определяет как репрессии происходят, принудительное и насильственное получение гражданства РФ, неправильное применение антиэкстримистского и антитеррористического законодательства", - добавила Джапарова.

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По её словам, в резолюции есть даже требование к РФ возобновить работу меджлиса крымско-татарского народа и выполнить решение международного суда ООН с апреля 2017 года.

"То есть это все в резолюции, но главное в ней то, что она правозащитная и чувствительная для многих стран. Уже 35 стран присоединились к соавторству этой резолюции. И голосованием за предыдущие резолюции 60 стран поддержали те резолюции. Примерно такая же картина ожидается и в этом году", - сказала Джапарова.

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Джапарова особенно обратила внимание на то, что шансы на то, что Генассамблея ООН поддержит резолюцию уже в декабре состоит в том, что такое уже происходило, а ожиданий, что будет обратное - нет.

Она также отметила, что есть и другие резолюции. Готовится к подаче проект по милитаризации региона. Но эти резолюции будут подаваться напрямую в Генассамблею в обход комитетов.

"Я думаю, что это самый актуальный вопрос потому что это фактически военная база. И резолюции по отношению к людям это следствие оккупации, которую можно отделить от милитаризации. То есть гуманитарное измерение от военного. Другой вопрос в том, сколько стран ее поддержит", - завершила Джапарова.

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