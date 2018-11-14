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14.11.18 20:22

РФ обжаловала решение британского суда о "долге Януковича", принятого в пользу Украины

Компания, действующая в интересах российского Минфина, подала апелляцию на решение Апелляционного суда Англии.

суд,фемида,правосудие

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, компания The Law Debenture Trust, представляющая интересы России как собственника выпуска евробондов Украины на три миллиарда долларов США, подала в Верховный Суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии, который в сентябре текущего года принял решение в пользу Украины.

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Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не раньше, чем в июне 2019 года.

Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября объявил решение по жалобе Украины на постановление Высокого суда Лондона, по которому украинская сторона должна удовлетворить требования России и оплатить последний долг по еврооблигациям на три миллиарда долларов - так называемый "долг Януковича". Апелляционный суд согласился с аргументом Украины, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением РФ, и этот аргумент не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

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Тогда Минфин Украины сообщал, что решение Апелляционного суда Англии вернуть дело в отношении "долга Януковича" в суд первой инстанции даст возможность Украине представить свою защиту в полном объеме, и является выдающейся победой нашего государства.

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