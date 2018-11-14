Мэр Смелы Цыбко прорывал границу с Саакашвили и засветился под флагом партии "ветеранов России", - Ирина Геращенко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке.первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Геращенко отметила: "Госпожа Татьяна Матвийчук справедливо напоминает, что сначала жители Смелы, симпатичного городка рядом с моими родными Черкассами, выбирают мэром человека, который, вместо того чтобы заниматься канализацией, отоплением, инфраструктурой города, прорывает украинскую границу, унижает пограничников. А потом обвиняют в отсутствии тепла в домах не местные власти, а "барыг" и президента.

Дорогие украинцы. За теплые батареи отвечает местная власть. Удивительно, что этого не знают кандидаты и кандидатки в президенты, которые также прорывали украинскую границу и унижали наших пограничников. Не президент, а мэры. Помните об этом на выборах".

Ранее пользователь Фейсбука Татьяна Матвийчук опубликовала фотографии из политической биографии мэра Смелы Алексея Цыбко, отметив: "Смеляне, вы кого выбрали мэром? Теперь заслуженно страдаете без отопления. Будьте ответственными гражданами. Не выбирайте рыговский хлам и пророссийских гадов".