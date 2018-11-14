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14.11.18 20:37

Мэр Смелы Цыбко прорывал границу с Саакашвили и засветился под флагом партии "ветеранов России", - Ирина Геращенко. ФОТО

Мэр города Смела Алексей Цыбко имеет разноплановую политическую биографию. Он зафиксирован на кадрах, когда Саакашвили прорывал границу. Также он замечен под флагом Всероссийской парии ветеранов России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке.первый вице-спикер Ирина Геращенко. 

Геращенко отметила: "Госпожа Татьяна Матвийчук справедливо напоминает, что сначала жители Смелы, симпатичного городка рядом с моими родными Черкассами, выбирают мэром человека, который, вместо того чтобы заниматься канализацией, отоплением, инфраструктурой города, прорывает украинскую границу, унижает пограничников. А потом обвиняют в отсутствии тепла в домах не местные власти, а "барыг" и президента.

Дорогие украинцы. За теплые батареи отвечает местная власть. Удивительно, что этого не знают кандидаты и кандидатки в президенты, которые также прорывали украинскую границу и унижали наших пограничников. Не президент, а мэры. Помните об этом на выборах".

Ранее пользователь Фейсбука Татьяна Матвийчук опубликовала фотографии из политической биографии мэра Смелы Алексея Цыбко, отметив: "Смеляне, вы кого выбрали мэром? Теперь заслуженно страдаете без отопления. Будьте ответственными гражданами. Не выбирайте рыговский хлам и пророссийских гадов".

Мэр Смелы Цыбко прорывал границу с Саакашвили и засветился под флагом партии ветеранов России, - Ирина Геращенко 01

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