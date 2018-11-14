За прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели 152 тысячи украинцев, эпидпорог не превышен, - Минздрав

"По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет незначительно увеличился - на 1,0% и 4,0% соответственно", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения.

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При этом, заболеваемость "находится на неэпидемическом уровне, характерном для начала эпидемического сезона". "Интенсивный показатель заболеваемости составляет 359,7 на 100 тысяч населения, что на 30,7% меньше эпидемического порога по Украине", - подчеркнули в Минздраве.

Случаев смерти от гриппа пока не зарегистрировано. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 61 970 человек.

Напомним, в августе Минздрав, что эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года. Согласно опубликованному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, вирусами, которые вероятно будут циркулировать в Украине в новом эпидсезоне, являются: вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017.

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