Дело завода "Краян": В судебном заседании прокуроры зачитали 12 страниц обвинения из 173

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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По ходатайству адвоката одного из подсудимых, прокуроры должны объявить полную версию документа - это 173 страницы. В течение первого судебного заседания зачитали только первые 12 страниц.

На первом судебном заседании коллегия судей Малиновского районного суда отказала прокурорам в приобщении к материалам дела отдельного гражданского производства по компенсации 185 миллионов в интересах одесской территориальной общины. На предыдущем заседании прокуратура отозвала подобный гражданский иск - похожий по сути он отличался обоснованием, говорит прокурор по делу Максим Кравченко.

"Прокурором были изучены дополнительные решения суда, которыми удовлетворялось требование прокурора именно как гражданского истца. И чтобы эти аргументы привести непосредственно в иске, прокурор использовал это право (отозвал предыдущий иск. - Ред.). По сути исковых требований он был тот же, но по сути содержания, которым прокурор обосновывает полномочия в этом случае представлять интересы территориальной громады, он более расширен с учетом практики, принятой Верховным Судом в этом составе", - подчеркнул Кравченко.

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Возможность подать гражданский иск была у Одесского городского совета, но он ею не воспользовался, отметил прокурор. По словам Кравченко, теперь в случае победы в суде, гражданское производство надо будет подавать отдельно.

Защита была против гражданского иска от прокуратуры - по словам адвокатов, прокурор не может выступать представителем органов местного самоуправления, а ущерб государству в этом деле не нанесен. Суд согласился с защитой, отметив, что прокурор недостаточно обосновал свое ходатайство и не доказал своих полномочий в гражданском иске.

"Мы провели процедуру согласно всем требованиям норм законодательства. Сегодня вы услышали обвинительный акт и ничего кроме улыбок он не вызывает. Каждый отрабатывал свои функциональные обязанности на своем рабочем месте. Компания нам провела оценку, мы сравнили с другими ценами и приняли решение. Если нам сегодня вернут эти деньги (по гражданскому иску. - Ред.) Мы скажем "спасибо", поскольку это будет поступления в бюджет", - заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, комментируя гражданский иск о возможности возврата денег за покупку.

Если будет доказана незаконность, то городская власть будет подавать такой иск, отметил он.

Перед заседанием судьи также попросили выйти из зала тех, кого допрашивали в качестве свидетелей в досудебном следствии. Среди таких были депутаты городского совета Александр Шеремет, Олег Бриндак и Андрей Кисловский, депутат Одесского областного совета Евгения Абрамова и другие. Трансляция суда однако продолжалась.

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Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.

Как сообщалось ранее, под зданием Соломенского райсуда в Киеве, где слушалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, собралась группа неустановленных лиц, которая окружила вход в здание. После словесной перепалки произошла стычка с полицией, были слышны два выстрела. После них был задержан человек с травматическим оружием. Один правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги.

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Позднее координатор отряда Красного Креста сообщил, что во время столкновения у здания суда пострадали 4 человека.

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Правоохранители доставили в районное управление 36 активных участников столкновения возле здания Соломенского райсуда Киева.

Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.