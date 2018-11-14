Полтавский облсовет 65 раз отказывал госкомпании "Укргаздобыча" в согласовании лицензии на добычу газа, давая согласие фирмам, которые ничего не добывают, - Коболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Коболев отметил: "Почти 1 млрд грн - столько получили местные общины от добывающего сегмента группы "Нафтогаз" в этом году согласно новому законодательству. Более 992 млн грн ренты за последние 10 месяцев. Этих денег достаточно, чтобы построить новые школы на 10 000 учащихся, или сады для 8000 детей.

Наша стратегия развития эффективного и прибыльного "Нафтогаза" опирается на принципы устойчивого развития - в частности, поддержку локального производства и социальной инфраструктуры для местных общин. "Нафтогаз" добывает больше газа, Украина укрепляет собственную энергонезависимость, местные общины получают достойные деньги.

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Факт того, что в течение 3,5 лет полтавский облсовет 65 раз (или в 100% всех обращений) отказал "Укргаздобыче" в согласовании лицензий - ненормально и недопустимо. Зато спецразрешения без проблем получают фирмы, которые ничего не добывают. Люди, которые живут в Полтавской области, остаются без дорог, школ, садов и больниц, которые могли бы получить. Страна - без достойного роста собственного добытого газа. Такая странная избирательность полтавских депутатов даже имеет свое кулуарное название "шлагбаум для Нафтогаза".

Надеюсь на помощь правительства и парламента в максимально быстром решении этой проблемы".

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