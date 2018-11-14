За сутки зафиксировано более тысячи аварий по всей стране, - Омелян

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Как мы ездим на авто... За сутки более 1000 ДТП по всей стране. Из них, только в Киеве - 498. 30% водителей не сменили летнюю резину на зимнюю. Только 46% были пристегнуты. А в целом ремнями безопасности пользуется не более 23% граждан, согласно последним соцопросам. Минимум половины этих смертей, увечий, ДТП могло бы не быть, если бы каждый потратил секунду в начале путешествия на застегивание ремня безопасности и час раз в полгода на своевременную замену сезонной резины авто. Берегите себя!", - отметил Омелян.

Напомним, Национальная полиция Украины обнародовала информацию о том, что по состоянию на 18 часов по спецлинии 102 поступило 498 обращения о ДТП в Киеве.