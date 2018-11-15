"Расследуют антигосударственную деятельность", - СБУ обыскала винницкую IT-компанию Letyshops. ВИДЕО

Как сообщала Винницкая IT-ассоциация в Facebook, обыски проходили одновременно в офисе компании по адресу: просп. Юности, 35А, и в квартире директора и собственника компании, информирует Цензор.НЕТ.

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По данным ассоциации, сотрудники киевского СБУ проводят следственные действия по решению Печерского суда Киева, но представителям компании никаких документов не предъявляли.

"Представители СБУ закрыли директора и собственника Letyshops Игоря Гнатовского в его же личной квартире. Представителей правоохранительных органов в квартиру не пускают, адвоката пустили", – сообщили в ассоциации.

По словам Дмитрия Софины, главы Винницкой IT-ассоциации, который присутствовал при обыске, адвоката к владельцу компании пустили только после вызова полиции, передает AIN. "Понятых не было, свидетелей не было, когда вызвали полицию, сотрудники СБУ предоставили им документы, на основании которых производится обыск, но адвокатам их не показали", - говорит он. Деятельность компании, по его словам, полностью остановлена и причин для обыска не называют.

Права компании в этом случае взялась представлять юридическая компания Juscutum. "Адвокат практики безопасности бизнеса Марина Маковецкая обеспечивает защиту прав клиента и законность проведения следственного действия", – сообщили в компании.

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"По всему видно, что ни первый, ни второй Закон "маски-шоу стоп" не запрещал проведение обысков. Надеюсь, никто не верил в то, что обыски прекратятся или прекратится давление на бизнес. Или в то, что адвокаты останутся без работы в связи с указанными выше изменениями. Наши адвокаты уже в гуще событий по этому кейсу, поэтому все наши дальнейшие комментарии – только с соблюдением адвокатской тайны!", – комментирует адвокат практики безопасности бизнеса "Юскутум" Дмитрий Онученко, который занимается этим делом.

В Службе безопасности Украины в комментарии ТСН.uа рассказали, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия, обыски проводились на основании решения суда. В спецслужбе расследуют антигосударственную деятельность со стороны указанной компании и ее руководства. "Как только оно (расследование. - Ред.) завершится, мы будем сообщать детали дополнительно. Они (компания. - Ред.) к IT-бизнесу имеют очень косвенное отношение. Сейчас там проходят обыски, изымается большая доказательная база, которая подтверждает их антигосударственную деятельность", - рассказал ТСН.uа источник в СБУ.

ТСН.uа также пытались связаться с владельцем компании Игорем Гнатовским, однако, как сообщили представители IT-Association Vinnytsia, правоохранители изъяли у него телефон, и связи пока с ним нет.

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Отметим, что Letyshops – это кэшбек-сервис с основным офисом в Виннице. Сервис компании работает так: пользователь регистрируется на сайте компании, после чего делает покупку на партнерских сайтах. После покупки пользователю начисляется кэшбэк, в зависимости от магазина, он может составлять как 1%, так и 30%. Если в течение 30 дней покупатель не возвращает товар обратно в магазин, он получает выплату. Суммарная выручка магазинов от клиентов, которых привела команда Гнатовского, составляет $35 млн ежемесячно.