50% случаев диабета 2 типа остаются недиагностированными, - Супрун призвала украинцев регулярно проверять уровень сахара в крови

Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во Всемирный день борьбы с диабетом, 14 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

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Кроме генетических факторов, на развитие болезни влияет наш образ жизни - малоподвижность, несбалансированное питание, наличие избыточного веса и вредных привычек.

В то же время, многие люди не знают о болезни. Например, 50% случаев диабета 2 типа остаются недиагностированными. Человек может иметь болезнь и не знать об этом много лет. Именно поэтому важно регулярно тестировать кровь на уровень сахара и внимательно следить за своим организмом, чтобы как можно быстрее предотвратить болезнь.

Диабет 1 типа предупредить нельзя. Зато в 80% случаев диабета 2 типа можно предотвратить. В этом случае здоровый образ жизни - лучшая профилактика.

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Супрун советует сбалансированно питаться, поддерживать здоровый вес, быть физически активным, не курить и регулярно посещать семейного врача.







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