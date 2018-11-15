Враг за сутки осуществил 16 обстрелов, один украинский воин получил ранения, уничтожены трое террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и 82-мм минометов враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вильный. Такие же минометы захватчики применили и возле Счастья, Крымского и Старого Айдара.

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"В ходе боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В штабе ОС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме и во всех случаях открытия огня противником принимают адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданского населения.

По данным разведки, за прошедшие сутки трое российских оккупантов были уничтожены, еще трое захватчиков - получили ранения.

"15 ноября враг активизировался на горловском направлении. Ночью оккупанты совершили два интенсивных обстрела в районах Шумов и Пивденного. В обоих случаях противник применил 82-мм минометы, а вблизи Пивденного - еще и 120-мм минометы. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", - добавили в пресс-центре ООС.