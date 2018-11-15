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15.11.18 09:24

ГПУ направила в суд обвинительное заключение в отношении двух полицейских, которые подозреваются в совершении преступлений против Евромайдана

В Шевченковский райсуд Киева направлено обвинительное заключение в отношении двух сотрудников полиции, которые 30 ноября 2013 года, работая в "Беркуте", занимались, по данным следствия, незаконными задержаниями участников Евромайдана.

Об этом говорится в сообщении Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что правоохранителей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. 

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ГПУ направила в суд обвинительное заключение в отношении двух полицейских, которые подозреваются в совершении преступлений против Евромайдана 01

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