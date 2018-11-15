Утром неизвестные бросали "коктейли Молотова" в Андреевскую церковь в Киеве. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Около 7:20 утра 15 ноября неизвестные бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожара не произошло, вреда не нанесено, но от действий нападавших пострадал священник Киевского Патриархата - комендант помещения: против него нападавшие применили силу и газовый баллончик", - написал он.

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"Видим, что приспешники Москвы пытаются "прозрачными намеками" пугать представителей Вселенского Патриарха, которому Андреевская церковь передается под представительство. Однако как мудро говорил Святейший Варфоломей в глаза московитам "Вселенский Патриархат никому не угрожает и не воспринимает угроз"", - добавил архиепископ.

Вместе с тем, в полиции Киева сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители отметили, что охранники пытались задержать злоумышленников, однако те применили газовые баллончики и скрылись.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Как сообщалось, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

7 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал данный Закон.

10 ноября Закон вступил в силу.