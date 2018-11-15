Детсады, школы остановлены, люди из больницы эвакуированы, - мэр Смелы о ситуации в городе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил городской глава Алексей Цыбко в эфире "112 Украина".

"Сейчас ситуация очень сложная. Детсады, школы остановлены, (люди. - Ред.) из больницы эвакуированы. Вода в системе слита, и идет к тому, что замерзнут водоканалы. Очень много труб, которые проходят в открытых помещениях, поэтому такая температура понятно к чему приведет. Если заморозится водоканал, то он размерзнет только весной", - заявил он.

По словам Цыбко, сегодня в Смелу в 12:00 приезжает Сергей Перелома, заместитель председателя НАК "Нафтогаз", Эдуард Кругляк (заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. - Ред.).

"В Смеле мы собираем всех депутатов, членов исполкома, общество. Вчера мы встречались с ними в НАК "Нафтогазе", они предлагают, как взять долги на Смелу ... Это откровенный шантаж - говорить о таких вещах зимой, когда я приходил к ним в июне, июле, августе, они говорили, что все нормально, чтобы мы брали долги, но мы не брали долги. И вот уже -9 – -10 градусов, а у них еще все нормально. Нет, не нормально", - сообщил Цыбко.

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Согласно сообщению местного главы, сегодня радикально настроенные граждане выходят и останавливают движение в трех направлениях, по которым проходят автомагистрали. Он отметил, что если раньше и сдерживал этот процесс, то сейчас не может ничего сделать.

На вопрос ведущей о том, за что сотрудники Смелянского горсовета получили премии в 10 млн гривен, Цыбко ответил, что Зубко вырвал из контекста данную информацию. Напомним, что ранее вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко был возмущен тем фактом, что депутаты местного совета выделили себе на 10 млн грн премий, но не смогли найти 15 млн на отопление. По словам Цыбко, данные премии – "это государственные деньги, которые нужно платить людям за выслугу лет".

На реплику ведущей о том, что в ВР зарегистрировали постановление о назначении внеочередных выборов городского главы и депутатов Смелянского горсовета, Цыбко ответил, что никак не держится за должность.

Ранее Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе. Местные власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.