ВСК по нападениям на Гандзюк и других активистов проведет выездные заседания в Херсоне 29-30 ноября

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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Так, соответствующее решение большинство членов ВСК поддержали на заседании в четверг в Киеве.

"Мы едем в Херсон. 29-30 работаем там. Это четверг - пятница", - резюмировал глава комиссии, внефракционный народный депутат Борислав Береза после голосования.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

12 ноября суд избрал бывшему помощнику народного депутата фракции партии "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игорю Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей.