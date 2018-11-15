Следует провести независимый аудит обоснованности тарифов на проезд во всех городах, - Шахов

Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

Он убежден, что комплексная проверка прозрачности работы общественного транспорта покажет безосновательность подорожания проезда.

"В конце октября власти Тернополя вдвое "задрали" тарифы на проезд в городском транспорте. Общественность организовалась на протест, и чиновники сразу вернули тарифы до прежнего уровня. То есть основания накручивать цены на билеты на 100 процентов отсутствовали. Уверен, подобная ситуация в большинстве городов страны, где взвинтили цены на проезд", – сказал Сергей Шахов.

Народный депутат от "Нашего края" считает ошибкой отдавать вопрос транспортного ценообразования на откуп местным чиновникам.

"Чиновники при отсутствии контроля могут повышать тарифы на проезд как заблагорассудится. Это не правильно. Общественные перевозки удовлетворяют потребности самых широких слоев – работников предприятий и сферы услуг, служащих, студентов, пенсионеров. Чем более комфортными и доступными будут массовые перевозки, тем выше будет уровень жизни и благосостояние местных громад. Поэтому государство должно активно вмешиваться в регулирование этой сферы", – считает Сергей Шахов.

Партия "Наш край" призывает власть провести проверку цен на перевозку пассажиров, отметил Сергей Шахов.

"Следует провести независимый аудит обоснованности тарифов на проезд во всех городах. В случаях, когда подорожание сделано только в пользу перевозчиков, без учета реалий и интересов граждан, – решение нужно отменить. Есть примеры снижения тарифов на проезд, что доказывает возможность разумного компромисса в этом важном вопросе", – отметил народный депутат от "Нашего края".

Напомним, что в июле этого года вдвое повысили цены на проезд в Киеве. Пример столицы взяли на вооружение власти других городов. В Тернополе цены на проезд вдвое подняли в конце октября, а уже через неделю под давлением общественности снизили до прежнего уровня. Так же в Полтаве власть сначала подняла цены на проезд, а вскоре – снизила. Объяснили, что к удорожанию есть "ряд обоснованных замечаний".