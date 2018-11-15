Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня во время передачи военной техники и вооружения военным на "Киевском бронетанковом заводе", сообщили в прес-службе СНБО.

Украинские военнослужащие получили 70 единиц вооружения и военной техники, в частности, модернизированные танки Т-72, ​​новые БТР-3, высокоточные противотанковые комплексы "Стугна-П" и "Корсар", мобильную РЛС кругового обзора "Дельта", новейшие бронированные автомобили "Варта" и "Новатор", а также 82-мм минометы украинского производства.







По словам Секретаря СНБО Украины, танк Т-72 - это боевая машина, которая прошла глубокую модернизацию, что позволяет эффективно использовать ее в условиях современного боя. "Очень хорошо показал себя на востоке отечественный БТР-3, который был серьезно доработан после использования в боевых условиях, что позволило значительно увеличить эффективность его применения и достичь высокой точности ведения огня из всех видов вооружения", - отметил он.













"Мощные, эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы производства КБ "Луч" известны далеко за пределами нашей страны и пользуются большим спросом на внешних рынках вооружений", - заявил Турчинов, добавив, что, в частности, "Стугна-П" не уступает " не только российским, но и европейским и американским аналогам ".

Он сообщил, что только за три квартала текущего года предприятия ГК "Укроборонпром" передали украинской армии "более 3500 единиц вооружения и военной техники, из них более 2000 единиц - новое и модернизированное оружие".

"Речь идет о бронетанковой, морской и авиационной технике, ракетно-артиллерийском вооружении, системе противовоздушной обороны, средствах связи и радиоэлектронной борьбы", - отметил Секретарь СНБО Украины, выразив надежду, что темпы обеспечения новым оружием и военной техникой нашей армии и других силовых структур не должны уменьшиться и в следующем году. "Надеюсь, это найдет свое отражение в государственном оборонном заказе на следующий год, и в бюджете, который в ближайшее время должен быть утвержден в парламенте", - добавил он.

Кроме того, Турчинов отметил, что над выполнением государственного оборонного заказа активно работает и негосударственный сектор оборонно-промышленного комплекса. "Примером этого являются бронированные машины "Варта" и "Новатор", и 82-мм минометы, которые мы сегодня передаем военным", - отметил он, подчеркнув, что "Новатор" по характеристикам "является наиболее скоростной и маневренной бронемашиной среди находящихся сегодня на вооружении". Секретарь СНБО Украины также сообщил, что в новых украинских 82-мм минометах уменьшился вес и повысились эксплуатационные характеристики за счет использования в конструкции специальных сплавов при высокой дальности и точности поражения целей.



Важно, - отметил Турчинов, - что у нас есть возможность передавать новую технику и оружие не только на фронт, но и в военные учебные заведения для того, чтобы курсанты могли непосредственно овладеть современным оружием и проходить обучение на новой технике, которой они будут командовать после получения офицерских погон".

По его словам, каждая новая единица боевой техники и оружия делает наше государство сильнее и приближает победу. "Вооружение украинской армии современным оружием и техникой - наш ответ на истерии и провокации РФ против Украины", - подытожил Секретарь СНБО Украины.