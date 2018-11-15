Украинцам предоставили право выбирать между субсидией и льготой на оплату коммунальных услуг. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на правительственном сайте teplo.gov.ua.
"Если семья имеет право на субсидию, однако ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии.
И наоборот: если отопительный период семье целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, указывающее, к какой категории льготников относится то или иное лицо и, какая скидка по оплате за жилищно-коммунальных услуг ему надлежит.
"При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки", - говорится в сообщении.
Основными категориями льготников, которые имеют право на коммунальную скидку от государства, являются:
- участники войны (50% скидка)
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка)
- лица, имеющие особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка)
- участники боевых действий (75% скидка)
- лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка)
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка)
- жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);
- дети войны (25% скидка).
На сайте приводятся два примера, в каких случаях выгоднее пользоваться льготами по уплате ЖКУ, а в каких - субсидией.
В этом случае супругам пенсионеров выгоднее пользоваться субсидией.
В данном случае пенсионеру выгоднее пользоваться льготой участника боевых действий.