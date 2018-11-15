Конфликт на Донбассе не должен влиять на право получения пенсии, - посол Великобритании Гоф

"Право на получение пенсии гарантировано международными и региональными документами и является неотъемлемой частью социальной справедливости. Это является правом, заработанным работающими гражданами. Конфликт не может влиять на это право", - сказала она на международной конференции "Выплата пенсий внутренне перемещённым лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?" в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дж.Гоф отметила, что Великобритания верит в то, что украинское правительство пытается найти выход из ситуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится, - глава мониторинговой миссии ООН Фрейзер

"Мы понимаем, что обеспечение пенсией для тысяч граждан, которые остались на временно оккупированной территории и потеряли доступ к средствам существования, является вызовом с точки зрения юридической, политической и практической перспектив", - добавила дипломат.