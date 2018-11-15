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15.11.18 13:12

Конфликт на Донбассе не должен влиять на право получения пенсии, - посол Великобритании Гоф

Конфликт на востоке Украины не может влиять на право граждан на пенсионное обеспечение, уверена посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Конфликт на Донбассе не должен влиять на право получения пенсии, - посол Великобритании Гоф

"Право на получение пенсии гарантировано международными и региональными документами и является неотъемлемой частью социальной справедливости. Это является правом, заработанным работающими гражданами. Конфликт не может влиять на это право", - сказала она на международной конференции "Выплата пенсий внутренне перемещённым лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?" в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дж.Гоф отметила, что Великобритания верит в то, что украинское правительство пытается найти выход из ситуации.

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"Мы понимаем, что обеспечение пенсией для тысяч граждан, которые остались на временно оккупированной территории и потеряли доступ к средствам существования, является вызовом с точки зрения юридической, политической и практической перспектив", - добавила дипломат.

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