Украина арестовала 15 судов, которые заходили в порты оккупированного Крыма, - Слободян

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Если они (суда. - Ред.) попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы предпринимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", – сказал Слободян.

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Представитель Госпогранслужбы Украины отметил, что в порты аннексированного Крыма зашли более 940 иностранных судов, однако значительная часть из них составляют российские суда, которые обслуживают закрытые порты.

"Иностранных судов, которые заходят в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы, которые волнуются за свою репутацию – не спешат принимать приглашения от местной оккупационной власти", – добавил он.

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