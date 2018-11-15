Львовский горсовет намерен поднять стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 8 грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в проекте решения Львовского горсовета.

"Установить тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском автомобильном транспорте для автобусов, работающих в "обычном режиме", режимах "экспресс" и "маршрутное такси" в размере 8 грн за одну поездку", - сказано в проекте.

Как указано в объяснительной записке к проекту, такой тариф обусловлен ростом цен на топливо, запчасти и ростом зарплаты.

По расчетам транспортных компаний, стоимость перевозки одного пассажира колеблется от 8,10 до 8,45 грн.

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В проекте решения горсовета применен уровень прибыли для частных предприятий 15%.

В данное время тариф на перевозки в автобусном пассажирском транспорте Львова составляет 5 грн за поездку.