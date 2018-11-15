Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту о назначении шести судей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, однако они занимают должности в соответствующих судах, а следовательно, эти должности не являются вакантными", - сказано в сообщении.

Отмечается, что судьи прошли квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности.

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины судьи признаны соответствующими занимаемой должности и рекомендуются для назначения на должность.

Сообщается также, что по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должность.

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Так, Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту Украины о назначении:

Маломуж Аллы Игоревны - на должность судьи Киевского районного суда города Одессы;

Онупко Марины Юрьевны - на должность судьи Коминтерновского районного суда города Харькова;

Кочергиной Валентины Александровны - на должность судьи хозяйственного суда Хмельницкой области;

Сушко Ларисы Николаевны - на должность судьи хозяйственного суда Запорожской области;

Яковенко Василия Владимировича - на должность судьи хозяйственного суда Сумской области;

Топчий Елены Анатольевны - на должность судьи хозяйственного суда Запорожской области.

В то же время Высший совет правосудия принял решение отложить рассмотрение материалов о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей:

Зуб Ирины Юрьевны - на должность судьи Суворовского районного суда города Херсона;

Корецкого Дмитрия Борисовича - на должность судьи Суворовского районного суда города Херсона.