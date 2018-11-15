Мы очень обеспокоены сообщениями о сегодняшнем нападении на Андреевскую церковь в Киеве, - посольство США

Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень обеспокоены сообщениями о сегодняшнем нападении на Андреевскую церковь в Киеве. Мы поддерживаем право всех религиозных групп исповедовать свою веру без преследований, вмешательства и нападений", - говорится в заявлении.

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Согласно вступившему в силу закону "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", предусматривается, что Андреевская церковь, которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Проект закона предлагает внести изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", дополнив его ст.17-1, согласно которой передача Андреевской церкви в постоянное пользование не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".