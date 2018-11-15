"Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло на заседании комиссии по ситуации с отоплением в этом городе. Порошенко резко расскритиковал деятельность местных властей. Дал необходимые указания и покинул заседание.

"Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение или боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло. Под мою ответственность. На протяжении суток оформить все необходимые бумаги... Даю вам несколько часов. Мне как Президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел", - сказал Порошенко.

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