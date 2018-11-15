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15.11.18 17:03

На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных. ФОТОрепортаж

Пара забирала породистых собак и кошек будто бы "на передержку". На самом деле они продавали животных, а тех, кого не продали – мучили. ОСТОРОЖНО, ФОТО МЕРТВЫХ ЖИВОТНЫХ.

животные,догхантер,садизм

В Киевской области активисты совместно с правоохранителями задержали пару догхантеров, которые замучили более 50 животных. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря неравнодушной позиции зоозащитников и активистов полицейские установили псевдоволонтеров, которые забирали в свои "добрые руки" у их владельцев породистых собак и кошек на передержку, но с особой жестокостью их пытали и убивали", – говорится в сообщении полиции.

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Установлено, что сожители под видом волонтеров забирали домашних животных для дальнейшей перепродажи.

Злоумышленников задержали и передали полиции активисты, когда те перевозили в своем автомобиле уже погибших животных. Событие произошло в селе Сезенков Барышевского района. Сейчас полицейские инициировали проведение соответствующих экспертиз. Погибших кошек и собак передадут ветврачам для установления причин смерти.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое издевательство над животными) Уголовного кодекса Украины, паре сожителей грозит до 8 лет лишения свободы.

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Продолжается досудебное расследование.

Из приюта, который держали живодеры, активисты вывезли около 50 трупов животных.

На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных 01
На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных 02
На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных 03
На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных 04
На Киевщине задержали догхантеров, замучивших более 50 животных 05

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