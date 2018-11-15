Британский драматург Стоппард обратился к Сенцову в Международный день писателей в заключении: "Я не забуду, как Вы обращались к судьям"

Об этом говорится в сообщении ПЭН-Москва и Ассоциации "Свободное Слово", передает Цензор.НЕТ.

"Том Стоппард - Олегу Сенцову: Дорогой Олег! Я сейчас ставлю в Нью-Йорке свою пьесу, где бизнесмен говорит журналистке: Тебя за эту статейку нужно в Сибирь сослать! Вольно ж английскому писателю жонглировать метафорами! Но пару дней назад я пришел домой и застал по телевизору фильм о Вашем процессе. И мне даже стыдно писать Вам отсюда – из спокойствия и сытости. Однако написать я непременно должен. Потому что увидел на экране человека, чья нравственность много выше нравственности системы, подвергшей его суду. Я не забуду, как Вы обращались к судьям, – дело не только в словах, а в вежливом достоинстве, которое Вы проявили, столкнувшись с механизмом циничной и мстительной системы. Для меня это не новый опыт, я помню события тридцати, сорока и пятидесятилетней давности. И пишу, чтобы выразить Вам свое глубокое уважение, – такая возможность для меня большая честь", - заявил Стоппард.

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.