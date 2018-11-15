Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Поскольку местная власть не способна обеспечить людей теплом, дал поручение вице-премьеру Геннадию Зубко провести комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечить людей теплом в городе Смела. Горожане не должны мерзнуть из-за несостоятельность власти".

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Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

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