Местная власть не способна обеспечить город теплом. По Смеле будет проведена спецкомиссия по подаче тепла жителям, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гройсман отметил: "Поскольку местная власть не способна обеспечить людей теплом, дал поручение вице-премьеру Геннадию Зубко провести комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечить людей теплом в городе Смела. Горожане не должны мерзнуть из-за несостоятельность власти".
Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.