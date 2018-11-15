Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
15.11.18 17:37

ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Военный автомобиль столкнулся с ВАЗ. В Минобороны говорят, что их машина не нарушала правила.

ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

В Харькове произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2104 и военного автомобиля скорой медицинской помощи "Богдан-2251". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По предварительной информации, вследствие происшествия пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2104 и пассажир автомобиля "Богдан-2251", которых медики госпитализировали", – говорится в сообщении.

ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок 01

В салоне ВАЗ-2104, кроме 38-летнего водителя, находились его 36-летняя жена и 7-летний ребенок.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Собі в сраку бризни!" - священник УПЦ МП Кунтий, двигаясь по тротуару, едва не сбил активистов проекта "Зупини лося". ВИДЕО


ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок 02

Как уточнили журналистам в пресс-службе Харьковского городского совета, в настоящее время в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова находятся водитель ВАЗ-2104 и оба его пассажира. Женщина и ребенок находятся в операционной, мужчину еще обследуют врачи.

ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок 03

Как рассказал УНИАН начальник медиа-центра Минобороны в Харькове Дмитрий Горбунов, закрытую черепно-мозговую травму получила находившаяся в военном автомобиле женщина-волонтер, которая также была госпитализирована.

По словам Горбунова, скорая соблюдала все правила безопасности дорожного движения, двигаясь со звуковым сигналом и проблесковыми маячками.

ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок 04

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает все обстоятельства аварии.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяный водитель под Киевом сбил двоих детей, сбежал и был задержан полицией: за жизнь девочки борются врачи. ФОТО

Факт ДТП зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100