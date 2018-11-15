ДТП с военной скорой помощью в Харькове: пострадали 4 человека, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

В Харькове произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2104 и военного автомобиля скорой медицинской помощи "Богдан-2251". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По предварительной информации, вследствие происшествия пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2104 и пассажир автомобиля "Богдан-2251", которых медики госпитализировали", – говорится в сообщении.

В салоне ВАЗ-2104, кроме 38-летнего водителя, находились его 36-летняя жена и 7-летний ребенок.

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Как уточнили журналистам в пресс-службе Харьковского городского совета, в настоящее время в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова находятся водитель ВАЗ-2104 и оба его пассажира. Женщина и ребенок находятся в операционной, мужчину еще обследуют врачи.

Как рассказал УНИАН начальник медиа-центра Минобороны в Харькове Дмитрий Горбунов, закрытую черепно-мозговую травму получила находившаяся в военном автомобиле женщина-волонтер, которая также была госпитализирована.

По словам Горбунова, скорая соблюдала все правила безопасности дорожного движения, двигаясь со звуковым сигналом и проблесковыми маячками.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает все обстоятельства аварии.

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Факт ДТП зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства.