С тем же успехом руководство РФ могло бы выбрать главами фейковых республик двух дворняг из Подмосковья, - Турчинов о "выборах" на оккупированном Донбассе

Об этом написал в Фейсбуке Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Исходя из того, что фейковые выборы на оккупированной территории проводило военно-политическое руководство РФ, с известным результатом, то с тем же успехом они могли бы выбрать руководителями фейковых республик двух дворняг из Подмосковья. Причем для оккупированных территорий это был бы не худший формат, ведь они могли бы громко лаять, но по крайней мере, не грабили бы украинцев, находящихся под российской оккупацией", - написал он.



"Заявление Путина о необходимости ведения Украиной переговоров с кремлевскими марионетками, которых назначили "управлять" квазиреспубликами - это его навязчивая и помешанная идея, которую он безрезультатно пытается проталкивать еще с 2014 года и которую никогда не воспримет наше государство и весь цивилизованный мир", - отметил Турчинов.

""Есть только один путь выполнения Минских соглашений, о которых постоянно вспоминает Путин, - прекращение военной агрессии и освобождение украинской территории от оккупационных войск и российского оружия", - написал он.